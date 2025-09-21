Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 es: 41, 33, 16, 48 y 4, siendo el número clave el 1.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo
- ¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet
- Del calor asfixiante al otoño en 24 horas: así afectará el desplome térmico a Córdoba