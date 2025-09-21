Comienza la desescalada climática: ¿Cuánto caerán las temperaturas en Córdoba?

Mañana comienza el otoño, que ya se empieza a notar en lo climático. Tras unas semanas de altas temperaturas, septiembre va avistando su final en el horizonte y lo hace con un importante descenso del calor: una desescalada en toda regla, con máximas que bajarán en la próxima semana casi 10 grados desde el pico (39,1º en la estación de Córdoba Aeropuerto) registrado el pasado jueves.

De momento, centrándonos en el pronóstico de hoy domingo, 21 de septiembre, elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la desescalada comienza con cielos nubosos, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde y quedando flojos de componente norte al final del día.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 34º; en Lucena, entre 18º y 31º; en Pozoblanco, entre 14º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 30º.

El tiempo este lunes

Para mañana lunes, 22 de septiembre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente notable para las mínimas. Vientos flojos variables predominando la componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 30º; en Lucena, entre 13º y 27º; en Pozoblanco, entre 9º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 26º.

