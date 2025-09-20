¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet

¿Llegaron por fin el Día D y la Hora H esperada por tantos cordobeses? ¿Es el momento de decirle 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Ese aparato que inventó el estadounidense Willis Haviland Carrier hace más de un siglo y que hace mucho más tolerables los días de calor extremo, cada vez más habituales en Córdoba y la provincia.

Un aire acondicionado que tan buen servicio da a Córdoba cada verano, pero del que puede que toque despedirse muy pronto para poder volver a abrir las ventanas sin que ello suponga un sofoco. Para dar la bienvenida al otoño. No obstante, tocará resistir en las próximas horas y prepararse en condiciones para la despedida. Que no será hoy, pero, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es muy probable que ocurra en algún punto entre mañana domingo y el lunes.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Centrándonos en el pronóstico de hoy sábado, 20 de septiembre, se esperan intervalos de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios en las máximas. Vientos flojos de componente sur.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 37º; en Lucena, entre 20º y 33º; en Pozoblanco, entre 19º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 33º.

El tiempo este domingo

Para mañana, domingo 21 de septiembre, la Aemet pronostica cielos nubosos, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde y quedando flojos de componente norte al final del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 34º; en Lucena, entre 18º y 31º; en Pozoblanco, entre 14º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 30º.

