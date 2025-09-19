Justicia
El TSJC de Cataluña da luz verde a la eutanasia de la joven cuyo padre paralizó hace un año
El tribunal avala la decisión de la jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia
EFE
Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año, a través de un recurso en los tribunales.
En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal catalán desestima el recurso del padre de la joven, representado en los tribunales por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, y acuerda dar luz verde de la eutanasia de Noelia, aunque reconoce que la familia tiene derecho a acudir a la justicia para tratar de impedir su muerte digna.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán 'lo antes posible
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- La Diputación de Córdoba licita las obras de remodelación de los Colegios Provinciales