El general Aroldo Lázaro toma posesión del mando del Eurocuerpo, una fuerza militar integrada por once países

El teniente general Aroldo Lázaro ha tomado posesión del mando del Eurocuerpo, una fuerza militar integrada por once países europeos y especializada en gestión de crisis creada en 1992, acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.

Durante su intervención en el acto, celebrado en Estrasburgo, el teniente general Lázaro ha apelado a la «unidad» de Europa «en estos tiempos difíciles y de inestabilidad». «Es más importante que nunca», ha subrayado. Además, ha elogiado el esfuerzo realizado por su predecesor, el teniente general polaco Piotr Blazeusz, y su gran labor para defender la paz, la protección común y la seguridad. Ha garantizado seguir trabajando «en esa línea de cooperación».

«Quiero reafirmar mi compromiso para mantener el nivel de excelencia del Eurocuerpo, que también es una herramienta política», ha dicho. Por último, Lázaro ha agradecido a Robles su confianza por este nombramiento.

El teniente general ha recibido el mando del Eurocuerpo después de tres años y medio al frente de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), liderando a unos 10.000 cascos azules de 48 países, misión por la que fue distinguido con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo azul, en un acto en el que la ministra destacó la valía de su trabajo en unas circunstancias especialmente complicadas. La última época de Lázaro en la FINUL estuvo marcado por los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, que obligaban a los soldados a estar frecuentemente bunkerizados.

El general Aroldo Lázaro, durante su etapa en Córdoba como jefe de la BRI X. / Chencho Martínez

Estuvo al mando de la Brigada Guzmán el Bueno X

De la carrera del teniente general, destacan sus destinos en el Cuartel General de la Eurofuerza Operativa Rápida (Florencia), en el Cuartel General Multinacional Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia), la jefatura de la Brigada Mecanizada Guzmán el Bueno y el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada La Reina (Córdoba). Además de sus tres despliegues en Líbano, donde también lideró el Sector Este, el general Lázaro ha participado otras tres veces en la Operación de Mantenimiento de la Paz en Bosnia y Herzegovina bajo mando de Naciones Unidas (UNPROFOR), de la OTAN (SFOR) y de la Unión Europea (EUFOR), respectivamente.

Ascendió a general de división en 2020 y fue nombrado director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra. n