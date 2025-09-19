GAME aterriza en el Centro Comercial El Arcángel con una nueva tienda
La cadena líder de videojuegos y entretenimiento digital inaugura espacio con un amplio catálogo de consolas, PC Gaming, accesorios, merchandising y mucho más
GAME, con más de 30 años de experiencia en el sector de los videojuegos, las consolas, el PC Gaming, el coleccionismo y el merchandising, cuenta con más de 220 tiendas en toda España. La firma se ha posicionado como la mayor comunidad gamer del país y se ha convertido en un referente del entretenimiento digital.
Con la apertura de su nueva tienda en el Centro Comercial El Arcángel, Córdoba se suma al universo GAME con un espacio único, pensado para que los jugadores vivan una auténtica experiencia gamer.
¿Qué pueden encontrar los usuarios en GAME?
- Lo último en videojuegos, consolas y accesorios de todas las marcas.
- Zona dedicada al PC Gaming, con periféricos y componentes de alto rendimiento.
- Merchandising, figuras y juguetes coleccionables.
- Espacios con ofertas exclusivas, productos seminuevos y oportunidades únicas para ampliar la colección.
- Acompañamiento del equipo de profesionales en la experiencia de compra, quienes asesoran, recomiendan y comparten la pasión por el gaming.
Firma comprometida con la sostenibilidad
La nueva tienda está equipada con componentes que mejoran la eficiencia energética. Esta acción refleja el afán de la firma por evolucionar y garantizar la máxima calidad en todo el proceso, desde la experiencia de compra hasta el respeto por el entorno.
Con la apertura en El Arcángel, GAME refuerza su compromiso de seguir creciendo junto a sus clientes, acercando la emoción del gaming a cada ciudad. «En GAME no solo jugamos, vivimos los videojuegos», afirma la empresa.
¿Cómo puedo obtener más información?
- Web: GAME
- Teléfono: 957 622 742
- Horario: de 10.00 a 22.00 horas.
- Ubicación: planta alta.
