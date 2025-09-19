El tiempo
Córdoba sigue este viernes en aviso amarillo por calor: ¿Cuándo bajarán las temperaturas?
Hoy se alcanzarán 39 grados en la capital y mañana empezarán a bajar los termómetros
Córdoba continúa un día más en aviso amarillo por riesgo de calor, pero es el último día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se alcanzarán nuevamente los 39 grados en la capital cordobesa, pero a partir de mañana empezará una bajada progresiva de las temperaturas y el lunes los termómetros no marcarán más de 30 grados, marcando así el inicio del otoño.
En concreto, la previsión de la Aemet en la provincia para hoy es de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso. Vientos flojos de componente sur, con intervalos moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 20º y 39º; en Lucena, entre 21º y 36º; en Pozoblanco, entre 21º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 36º.
El tiempo este sábado
Para mañana, sábado, la Aemet pronostica intervalos de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a suroeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 36º; en Lucena, entre 19º y 32º; en Pozoblanco, entre 19º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 32º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán 'lo antes posible
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- La Diputación de Córdoba licita las obras de remodelación de los Colegios Provinciales
- Administraciones y constructores de Córdoba, escépticos ante las medidas de Pedro Sánchez en materia de vivienda