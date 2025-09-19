Córdoba sigue este viernes en aviso amarillo por calor: ¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Córdoba continúa un día más en aviso amarillo por riesgo de calor, pero es el último día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se alcanzarán nuevamente los 39 grados en la capital cordobesa, pero a partir de mañana empezará una bajada progresiva de las temperaturas y el lunes los termómetros no marcarán más de 30 grados, marcando así el inicio del otoño.

En concreto, la previsión de la Aemet en la provincia para hoy es de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso. Vientos flojos de componente sur, con intervalos moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba este viernes. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 20º y 39º; en Lucena, entre 21º y 36º; en Pozoblanco, entre 21º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 36º.

El tiempo este sábado

Para mañana, sábado, la Aemet pronostica intervalos de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a suroeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 36º; en Lucena, entre 19º y 32º; en Pozoblanco, entre 19º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 32º.

