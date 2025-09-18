Nueva jornada de calor a la vista en Córdoba, ¿hasta dónde llegarán hoy los termómetros?

Córdoba no quiere despedirse del verano. El tiempo continúa estable y la ciudad vivirá este jueves una nueva jornada de calor con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros escalarán a lo largo del día hasta los 39 grados, según la previsión de la Aemet, que mantiene activo el aviso de las 13.00 a las 20.00 horas en la campiña.

La noche ha sido igualmente calurosa y en la capital no se ha bajado de los 19.2 grados la pasada madrugada. Para hoy se espera una mínima de 18 grados.

En concreto, la Aemet prevé para la provincia es de cielos despejados, aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a la componente sur y ocasionalmente moderados en las horas centrales.

El tiempo en Córdoba este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 39º; en Lucena, entre 20º y 36º; en Pozoblanco, entre 18º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 35º.

El tiempo este viernes

El pronóstico de la Aemet para mañana es de cielos nubosos, con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso. Vientos flojos de componente sur, ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 38º; en Lucena, entre 21º y 36º; en Pozoblanco, entre 19º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 35º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba: