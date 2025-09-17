Suben de nuevo las temperaturas y Córdoba rozará hoy los 40 grados

El otoño cada vez está más cerca y el verano parece resistirse. El calor no da una tregua y los termómetros siguen subiendo. Córdoba afrontará hoy un nuevo día con aviso amarillo y máximas cada vez más cerca de los 40. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital cordobesa llegará a los 39 grados.

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por riesgo de calor, mínimo hasta el viernes, de 13.00 a 20.00 horas.

En la provincia, la previsión de hoy de la Aemet es de cielos despejados, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba este miércoles. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 39º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, el pronóstico de la Aemet es de cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir de la tarde, con temperaturas en ascenso y vientos flojos variables, con intervalos de componente sur en las horas centrales.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 39º; en Lucena, entre 21º y 37º; en Pozoblanco, entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 38º.

