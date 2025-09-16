Activado el aviso amarillo en Córdoba en una nueva jornada de calor: esta será la máxima de hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo por calor en la campiña cordobesa y la capital en la que prevé que será una nueva jornada de calor. Este nivel de riesgo se mantendrá de 13.00 a 20.00 horas durante tres días consecutivos en los que no bajarán las temperaturas.

Según el pronóstico de la Aemet, tras una noche calurosa, los termómetros de Córdoba llegarán hoy hasta los 38 grados. La subida será progresiva y el jueves vuelven los 40 grados.

Para el resto de la provincia, la Aemet prevé este martes cielos completamente despejados y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios respecto a ayer. Los vientos serán nuevamente flojos variables, con predominio de componente sur.

El tiempo en Córdoba este martes. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 38º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 34º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, tampoco habrá cambios apreciables en la previsión. Según la Aemet los cielos estarán despejados en la provincia cordobesa y las temperaturas serán similares a las del día de hoy. Los vientos, asimismo, serán flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba: