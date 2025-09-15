"Tengo 600 euros de pensión y no puedo llevar a mi hija con discapacidad cada día hasta Zafra"

Desde el pasado jueves, inicio del curso en Extremadura, unos 5.000 escolares no puede desplazarse hasta sus centros de enseñanza debido a que 223 rutas de transporte escolar, de las 519 existentes en Extremadura, han quedado desiertas al no concurrir las empresas a las licitaciones sucesivas, debido a que, aseguran, las condiciones no cubren los gastos que les generan estos traslados. Mientras la Junta y las empresas siguen negociando, los padres y los alumnos han iniciado este lunes distintas manifestaciones a lo largo y ancho de la geografía extremeña.

Una de estas protestas ha tenido lugar en las paradas que cubren la ruta que lleva a los escolares de municipios como Fuentes de Cantos y Monesterio, incluso de los municipios ovetenses de Zufre y Cala, a los centros educativos de Zafra. Las familias se han plantado en las distintas marquesinas para mostrar su disgusto por esta carencia, que está obligando a los hogares a hacer auténticos trabajos de ingeniería para organizarse en los traslados, o bien dejar a los menores solos en casa. La Junta anunció la pasada semana que se instauraba la formación telemática para estos casos.

Atención especializada

Sin embargo, hay alumnos que lo tiene aún más difícil. Es el caso de Juani Tomás, una madre residente en Monesterio que tiene una hija de 13 años con una discapacidad. Ella estaba puntual a la protesta de este lunes, a las 8.15, porque afirma que su situación es realmente compleja: su hija tiene que acudir cada día al centro Antonio Tomillo, en Zafra, donde recibe una atención especializada, pero por Monesterio no pasa esta ni otra rutas. Han quedado invalidadas.

“Hablamos de niños con autismo, síndrome de Down, retraso madurativo… Yo ya he contactado con el Defensor del Pueblo y otros padres se quieren sumar”, explica.

Estos alumnos tienen mucha menor facilidad para trasladarse, pero tampoco pueden recibir formación telemática y las circunstancias les alteran. “Además, hay que tener en cuenta la situación de las familias: yo cobro una pensión de 600 euros y me gastaría 400 en combustible en llevarla a diario”, lamenta Juani. En cuanto a las ayudas por kilometraje, los padres prefieren no contar con ellas hasta que sean realmente efectivas.