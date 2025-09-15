El tiempo
El calor no se va en la semana de la vuelta a los 40 grados en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet
Esta es la previsión meteorológica para la capital y la provincia
El verano no se va y Córdoba volverá a afrontar una semana más de calor con temperaturas que superarán los 40 grados. Con un pronóstico menos aterrador que el que vendrá en los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé hoy una máxima de 37 grados en la capital cordobesa y no ha decretado ningún aviso especial para la jornada. No obstante, los grados irán en aumento a medida que avance la semana y el jueves los termómetros podrían llegar a los 41 grados.
¿Será este el último coletazo del verano? Por ahora no hay horizonte próximo de bajada de las temperaturas pese a la llegada del otoño.
En la provincia, la previsión de hoy de la Aemet es de cielos despejados, temperaturas con ligeros cambios y vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 16º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.
El tiempo este martes
Para mañana, el pronóstico es similar. Así, según la Aemet, los cielos permanecerán despejados, las temperaturas sin cambios apreciables y en algunas partes en ligero ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 34º.
