Miles de personas marchan en Santiago contra la gestión de la Xunta de los incendios

La tragedia medioambiental vivida este verano en Galicia, con más de 100.000 hectáreas reducidas a cenizas durante los meses de julio y agosto fundamentalmente en la provincia de Ourense, se trasladó esta mañana a las calles del centro compostelano donde miles de personas marcharon para censurar la política forestal de la Xunta y la gestión del Ejecutivo de Alfonso Rueda en la extinción de las llamas.

Tras una enorme pancarta que rezaba “Nunca Máis” -sobre un fondo de llamas y una franja negra diagonal que emulaba la bandera gallega-, la manifestación, convocada por la plataforma ‘Por un Monte Galego con Futuro’, partió a las 12.00 horas de la Alameda compostelana con consignas como “Goberno que improvisa, é o terrorista”, “Rueda dimisión!” o “bombeiros forestais, xustiza e dignidade”.

Antes del inicio de la marcha Belén Rodríguez, portavoz de la plataforma convocante, apuntaba que el objetivo de la marcha era “mostrar a nosa solidariedade coas zonas afectadas pola vaga incendiaria e reclamar un monte galego vivo e con futuro no que se fixe poboación e onde poidamos ter unha actividade económica produtiva compatible co medio ambiente”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apuntaba que la “catástrofe ambiental, económica e social”, vivida este verano en la comunidad “ten responsables políticos”. En opinión de la líder de la oposición en el Parlamento gallego es “falso” que la ola incendiaria no se pudiera prevenir, ya que “persoas expertas e científicas levaban anos advertindo que unha cousa así podía pasar”. Una actitud “temeraria e neglixente”, que en opinión de Pontón, la Xunta mantiene una vez finalizada la crisis “ao dicir que non vai cambiar absolutamente nada trala vaga de incendios máis grave do século en Galicia”.

Críticas a la celebración de la marcha en Santiago

La marcha finalizó en la praza da Quintana donde el escritor Suso de Toro, bomberos forestales, personas afectadas, asociaciones vecinales de Valdeorras y voluntarios en la extinción de los fuegos leyeron un comunicado.

Una manifestante porta un cartel criticando la celebración de la manifestación en Santiago en vez de Ourense / ECG

La elección de la capital gallega como lugar de la protesta fue criticada en las últimas semanas en las redes sociales, al entender que siendo la provincia de Ourense la más afectada, la marcha se debería haber llevado a cabo allí. Una crítica que surgió también en la manifestación con una pancarta que reclamaba: “Esta ‘mani’ debería ser en Ourense”, ante el asentimiento de muchos de los manifestantes.