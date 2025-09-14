Más calor a la vista en Córdoba: la Aemet activa el aviso amarillo y la provincia se prepara para los 40 grados

El verano no quiere irse todavía y someterá a Córdoba a un nuevo ejercicio de paciencia porque la subida de temperaturas no se detiene. Los avisos que ya parecían lejanos vuelven y la provincia se prepara para los 40 grados de nuevo.

La semana llega a su final y el que podría ser un domingo plácido estará marcado por el aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Temperaturas (Aemet). Afecta a la zona central de Córdoba, capital y campiña. La previsión es que este domingo se alcancen los 38 grados de máximas. Ayer los termómetros se quedaron en la capital en 36,8 grados a las 17.00 horas. En Montoro marcaron 37,1 a la misma hora.

Los cordobeses dirán adiós a la semana con cielos poco nubosos o despejados y se preparan para una semana en la que, si las previsiones no fallan, Córdoba alcanzará, a las puertas del otoño, los 40 grados de nuevo.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 38º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.

El tiempo este lunes

Este lunes, el cielo permanecerá completamente despejado. Sin apenas cambios en las temperaturas (las máximas bajarán a los 37 grados), Córdoba avanzará en una semana con las temperaturas más o menos estabilizadas a la alta. Serán el jueves y el miércoles los días más calor. En el ecuador de la semana se esperan temperaturas de 39 y hasta 40 grados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 33º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba: