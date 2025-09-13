La 'amenaza' de los 40 grados, a la vuelta de la esquina: Córdoba roza los 38ºC y las temperaturas se estabilizan a la alta

Córdoba rozó ayer los 38 grados, el registro más alto de la semana. Fue a las 17.20 horas, en la capital, cuando se alcanzó el pico de temperaturas máximas que preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Montoro, llegaron a los 38,4 grados. En apenas tres días, los termómetros han subido siete grados. Y, a poco más de una semana para que acabe el verano, las temperaturas en la provincia se han estabilizado a la alta.

Este sábado se moverán poco, según las últimas previsiones. Y, de hecho, permanecerán entre los 37 y los 38 grados las máximas en buena parte de los días venideros. Sin embargo, aunque no cabría esperar volver a esos días de julio y agosto en los que el calor sofoca a la provincia, los 40 grados están a la vuelta de la esquina. Sí, han leído bien.

Por lo demás, los cielos permanecerán este sábado nubosos. Nubes altas y temperaturas altas para un fin de semana marcado, en la capital, por La Noche del Patrimonio. Pero, ¿cuándo se prevé llegar a los 40 grados?

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 20º y 34º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 33º.

El tiempo este domingo

Para este domingo, no se prevén cambios en los termómetros. Con pocas nubes o cielos despejados por completo, Córdoba se encaminará al final de una semana y al inicio de la última del verano, cuando se espera que el mercurio ya no baje de los 38 grados al menos hasta el jueves. Es precisamente ese día cuando las máximas se sitúan en 40 grados. Antes, este próximo martes, se podrían alcanzar los 39ºC.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 16º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba: