¿Última subida de las temperaturas en Córdoba?: Esto es lo que prevé la Aemet

Este viernes se prevé la última subida de las temperaturas de la semana en Córdoba de forma generalizada. Una semana en la que los cordobeses han visto cómo caían los termómetros a los 31 grados y volvían a subir, días después. Ayer se alcanzaron los 35 grados en la capital y los 36ºC en Montoro, aunque la previsión en la ciudad era de 37ºC. Quienes celebraban el fin del verano térmico tendrán que dejar la fiesta para otro momento, porque este viernes los termómetros podrían alcanzar los 38 grados.

Con este nuevo incremento de las temperaturas, la previsión es que Córdoba pase un fin de semana con máximas entre 37 y 38 grados. Pero, ¿será esta la última subida de las temperaturas? ¿Se acaba ya el calor? No. Es más, las temperaturas podrían seguir subiendo. Eso ya será la semana próxima. Este viernes, los cielos se mantendrán poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 38º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 16º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 34º.

El tiempo este sábado

Este sábado, las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las máximas previstas son de 37 grados. Será la semana siguiente cuando los termómetros vuelvan a repuntar, al menos según las primeras previsiones de la Aemet, que sitúa las máximas del miércoles próximo en 39 grados. Este primer día del fin de semana nubes altas cubrirán el cielo en Córdoba.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 33º; en Pozoblanco, entre 17º y 32º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 33º.

