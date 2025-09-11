Las temperaturas siguen subiendo en Córdoba: estas son las máximas que se alcanzarán durante la semana

Las temperaturas siguen subiendo en Córdoba por segundo día consecutivo, tras varios días de bajada en los que los termómetros se desplomaron a los 31 grados y casi se podía vislumbrar el final del calor veraniego. Sin embargo, habrá que esperar. Este jueves las máximas se sitúan en 36 grados, pero el mercurio seguirá en alza y las temperaturas durante este fin de semana alcanzarán los 37 grados.

En el ecuador de la semana, el incremento térmico llega acompañado de cielos poco nubosos de forma generalizada en la provincia. En el norte, las brumas matinales y los intervalos de nubes bajas han marcado el amanecer. Tampoco se descartaban nieblas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 36º; en Lucena, entre 16º y 32º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 31º.

El tiempo este viernes

Este viernes las temperaturas llegarán al máximo de la semana y se establizarán en 37 grados el resto de días de la semana. Los cielos continuarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 33º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba: