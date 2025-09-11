Benetússer, víctima de la dana, estrena comedores donados por los Márquez

"Mire, yo le tengo que decir la verdad. Fueron días de auténtica locura, de no saber cómo, cuándo y de qué manera íbamos a salir de la tragedia en la que nos había hundido las inundaciones, así que cuando cogí el teléfono pensé ‘¡venga ya, otro que me quiere engañar, que se quiere aprovechar, paso! ¡Me están tomando el pelo!"

Ana Martín, concejala de Educación del Ayuntamiento de Benetússer, en la inundada Comunidad Valencia, un pueblo de 16.000 habitantes, no daba crédito a la llamada "en nombre de Marc Márquez, bueno, de los hermanos Márquez". Y, en efecto, no les hizo ni caso. "Mire, insisto, en aquellos días tan nefastos, tan esperpénticos, tan duros, nos llamaba gente de todo tipo. Gente ofreciéndonos dinero, poco o mucho, gente diciéndonos que nos iba a enviar un camión de picos, palas y rastrillos, gente… de verdad, la respuesta fue brutal y, claro, también hubo, sí, cómo no, quien trató y, tal vez, lo logró aprovecharse de la desgracia ajena para sacar tajada".

No es que Ana pensase que los hermanos Márquez Alentá no eran los hermanos Márquez Alentá, es que le sonaba raro que alguien se prestase "a lo que ustedes necesiten". "Ellos siguieron insistiendo, insistieron mucho y, al final, nos pusimos en contacto con su gente y, mira, han quedado tres comedores preciosos, guapísimos y estupendos", recuerda con satisfacción y agradecimiento Ana.

"Cuando recibí la llamada de los hermanos Márquez pensé 'va, otra tomadura de pelo' y, en principio, no les hice caso, pues eran días durísimos y había mucha gente que fingía para aprovecharse de la situación. Y, no, no, ellos insistieron y, al final, ha sido un maravilloso que nos ayudasen". Ana Martín — Concejala de Educación del Ayuntamiento de Benetússer

El caso es que el grito de Marc Márquez de "lo que necesiten, menos dinero, nosotros no queremos dar dinero; ustedes pidan y nosotros acudimos". Y así fue, al final llegaron al acuerdo de que ellos, los reyes actuales de MotoGP, comprarían, dicen que en IKEA, todo, absolutamente todo, lo que necesitaran para amueblar y equipar los comedores escolares de tres colegios: Blasco Ibáñez, Vicent Ricart Bonillo y Cristóbal Colón. Ni que decir tiene que a los ‘peques’, niños de 3, 4, 5 y 6 años, no les explicaron nada aunque, nada más empezar el curso, los mayores, de 10 y 11, les narraron buena parte de las hazañas de los dos pilotos catalanes.

El mural del colegio Cristóbal Colón, en agradecimiento al gesto de los hermanos Márquez. / COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN

"Marc quería ayudarnos con algo que quedase para los niños, con algo que ellos, todos, pudiesen disfrutar desde el primer momento y les quedase para siempre. Y fue así como llegamos a la conclusión de que todo lo que equipa un comedor, incluidas las pequeñas camitas para que hagan la siesta, era una donación estupenda", sigue contando Ana, que está convencida de que un día de estos, tal vez cuando regrese de la Asia ya como nuevo campeón del mundo, Marc se pasará por Benetússer.

Cuando les contaron a los niños quien había ayudado a los colegios a amueblar los comedores hubo padres que les explicaron quienes eran los Márquez y hasta les pasaron algún que otro video de alguna que otra carrera, que mantuvo atentos más a los grandes que a los ‘peques’, pero todos coincidieron en que debían pintar un mural de agradecimiento. Y ahí sigue.

Inundacion del tunel que une Benetusser y Alfafar / JM LOPEZ

Muchos pueblos de la Comunidad Valenciana, muchos, demasiados, grandes y diminutos, fueron devastados por la maldita dana. Benetússer, cercano a Alfafa y Paiporta, fue (casi) arrasado en su totalidad aquel 29 de octubre, día en que el desbordamiento del barranco del Poyo destrozó el pueblo.

"Solo le contaré", narra Ana, "que cuando cruzabas el pueblo, o lo intentabas, el recorrido que, normalmente, hacías en 12 minutos, tardabas hora y cuarto. Era todo como el fin del mundo: coches, furgonetas y motos volaron por los aires, bajos inundados, casas destrozadas como si hubiésemos sufrido un terremoto, no una inundación, persianas de todas las casas rotas, abombadas, paredes con boquetes, escaparates destrozados y calles agrietadas".

Los hermanos Márquez no querían donar dinero. Se pusieron a la disposición del Ayuntamiento y pidieron que les contasen lo que necesitasen, que ellos se encargarían de todo. Y así fue como surgió la idea de equipar, por completo, los comedores de tres colegios: Blasco Ibáñez, Vicent Ricart Bonillo y Cristóbal Colón.

Y ahí siguen, peleando duro, muy duro. ‘Por un Benetússer mejor, continuamos en la lucha!’, reza el mensaje de Ana en su móvil. Y, en efecto, se van recuperando, lentamente, pero van saliendo. "Las cosas empiezan a funcionar y la gente ha tenido un comportamiento ejemplar. De esto no se sale si no te unes. Ahora deberíamos, por ejemplo, empezar a recuperar, casi reconstruir, las instalaciones deportivas del pueblo, la piscina, el polideportivo, el gimnasio y, sobre todo, permitir a los distintos clubs que hay en Benetússer, que son muchos y de muchos deportes, recuperar sus instalaciones aunque, de momento, utilizan los patios y campos de nuestros colegios. Eso sí, el campo de fútbol de césped ya funciona a tope. Una alegría".

Fijo que de todo ello hablarán con Marc y Àlex Márquez cuando se acerquen a Benetússer y puedan compartir la sonrisa de esos niños que, como poco, ya tienen dónde comer y descansar.

