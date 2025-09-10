Las temperaturas vuelven a repuntar: Córdoba no se despide del calor y los termómetros subirán hasta 7 grados

Después de la bajada viene la subida. Tras varios días con los termómetros en caída libre, en los que las máximas, como en el caso de ayer, han descendido por debajo de los 31 grados incluso, Córdoba afronta un nuevo aumento de las temperaturas. El calor todavía colea y esta semana se esperan temperaturas hasta siete grados por encima de las registradas este martes.

Cerca del ecuador de la semana, la provincia experimenta un descenso de las temperaturas mínimas en el tercio sur, sin cambio en el resto, y un incremento de las máximas generalizado. Así, este miércoles, el mercurio podría alcanzar los 35 grados. Todo ello en una jornada en la que los cielos se mantendrán poco nubosos, con algunos intervalos durante las horas centrales. El viento, como estos días de atrás, soplará ocasionalmente de forma moderada. Pero, ¿cuándo se alcanzará la temperatura máxima?

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 35º; en Lucena, entre 14º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 29º.

El tiempo este jueves

Este jueves los termómetros seguirán en alza, las temperaturas alcanzarán los 36 grados y esa inercia se mantendrá el fin de semana, cuando se espera que se estabilicen entre los 37 y los 38 grados. La previsión para viernes y domingo es que se registren máximas de 38ºC.

Pero en lo que se refiere a la jornada de mañana, ese ligero incremento de las temperaturas irá acompañado de un día de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde de forma general, mientras que en el tercio norte de la provincia amanecerán con entre brumas y nubes bajas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 36º; en Lucena, entre 16º y 31º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 30º.

