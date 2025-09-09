Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

Y después de unos días de bochorno... Esto es lo que le espera a Córdoba según la Aemet

Esta es la previsión meteorológica para la capital y la provincia

Tomás Moreno

Córdoba

Después de un fin de semana marcado por el bochorno, este martes trae a Córdoba un descenso de las máximas, un respiro que será de agradecer, sobre todo, mirando cómo vienen los próximos días, con un nuevo tirón del termómetro.

De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielos poco nubosos, temperaturas en descenso generalizado y vientos de flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 16º y 33º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 27º.

El tiempo este miércoles

Mañana, miércoles 10 de septiembre, la previsión es de cielos poco nubosos; temperaturas sin cambios o máximas en ascenso, y vientos de componente oeste flojos, ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 35º; en Lucena, entre 14º y 30º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 26º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en Córdoba:

