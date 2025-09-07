¿Preparados para la caída de las temperaturas? Los termómetros bajarán hasta 7 grados en los próximos días

Tras una jornada de sábado en aviso amarillo, con temperaturas que rozaron los 38 grados y una media de 27,9º en la capital, Córdoba se prepara para una caída drástica de las temperaturas que empezará a notarse este mismo domingo.

La provincia terminará la semana con un descenso de las temperaturas que sitúa las máximas en 35 grados. Esa bajada irá acentuándose a medida que avanzan los días hasta llegar al ecuador de la misma, cuando los termómetros descenderán hasta siete grados respecto al sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este domingo, la primera caída de las temperaturas irá acompañada de cielos nubosos, con nubes medias y altas, que harán más palpable el cambio meteorológico en que se adentra la provincia esta semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18 y 35º; en Lucena, entre 18º y 33º; en Pozoblanco, entre 18º y 32º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.

El tiempo este lunes

Entrada ya la semana, se prevé que las temperaturas sigan bajando. Este lunes, las máximas no sobrepasarán los 34 grados. Intervalos de nubes medias y altas cubrirán el cielo. Y el viento soplará de forma moderada ocasionalmente por la tarde. El martes será aún más evidente la caída, con 32 grados como máximo en los termómetros. El mercurio tocará fondo el miércoles, cuando las mínimas caigan a los 14 y las máximas no superen los 31 grados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 34º; en Lucena, entre 19º y 31º; en Pozoblanco, entre 16º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 30º.

Aquí tienes más información sobre el tiempo en Córdoba: