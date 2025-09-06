Fuegos España
El incendio de Castromil en Zamora se eleva a nivel 2 y se estudian posibles evacuaciones
En un lapso de apenas media hora el fuego ha pasado de estar controlado a subir a nivel 1 y 2 al comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales
E. V.
La evolución del incendio forestal declarado en la mañana del viernes en Castromil, en Zamora, ha obligado a elevarlo al nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGR).
La Junta de Castilla y León ha decidido elevar el riesgo al nivel 1 y, posteriormente, al 2, en un lapso de tiempo de apenas media hora a las 12:54 horas y ya se está estudiando la posible evacuación de una de las localidades más próximas al foco.
Sobre la zona se encuentran trabajando más de una veintena de medios, entre ellos seis helicópteros, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bullzócer, cuatro brigadas especializadas dos técnicos y cinco agentes medioambientales.
El nivel 2 se declara cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la protección o protección de los bienes o que comporten un grave riesgo para la población y bienes no forestales.
Al tiempo, también se puede declarar en caso de que el incendio obliga al establecimiento de cortes parciales o totales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas, instalaciones singulares amenazadas, afección a espacios naturales protegidos o que suponga un peligro para masas arboladas superiores a 300 hectáreas.
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras
- El Córdoba CF se hace con su primera victoria de la temporada superando al Castellón
- Carruajes españoles y portugueses recorrerán Córdoba con motivo del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Urbanismo saca a concurso las obras de un nuevo tramo del anillo verde de Córdoba
- El asesino de Álex, condenado a ocho años de internamiento terapéutico