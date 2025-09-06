Córdoba, en aviso amarillo este sábado: ¿Hasta cuándo durará la subida de las temperaturas?

Córdoba pasará el sábado en aviso amarillo. Un aviso meteorológico que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende a toda la zona central de la provincia, afectando principalmente a la campiña cordobesa. Con las temperaturas en alza, la pregunta más frecuente entre los cordobeses es: ¿Hasta cuándo se alargará la subida?

Cuando el calor parecía haberse esfumado, el verano guardaba lo que parece una última muestra de su efecto para un fin de semana que coincide con la celebración de la Velá de la Fuensanta en la capital. Las temperaturas este sábado apenas experimentarán variación respecto al día de ayer, aunque las máximas se sitúan en los 38 grados, uno más que ayer. El cielo se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas y el viento tenderá a moderarse por la tarde.

Para los más calurosos la buena noticias es que esta subida no durará mucho. De golpe, los termómetros caerán a partir de hoy.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 38º; en Lucena, entre 18º y 36º; en Pozoblanco, entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 36º.

El tiempo este domingo

La primera caída de las temperaturas ocurrirá este domingo. Las máximas descenderán a los 35 grados en una jornada dominical en la que el cielo se nublará. Ese descenso se irá acentuando a medida que avanza la semana, según la previsión de la Aemet. De esta forma, las máximas seguirán bajando y se espera que lleguen a los 32 grados el martes.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 35º; en Lucena, entre 18º y 33º; en Pozoblanco, entre 18º y 32º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.

