Los católicos LGTBIQ+ atraviesan la Puerta Santa de San Pedro durante el Jubileo

Los católicos LGTBIQ+ atravesaron este sábado la Puerta Santa de San Pedro durante el Jubileo, algo sin precedentes en la Iglesia católica porque "nadie tiene que sentirse excluido", dijo el vicepresidente de los obispos italianos, Francesco Savino, en la misa que precedió este peregrinaje.

Aunque no se puede llamar Jubileo de los LGTBIQ+, al no ser un gran evento jubilar, como de la Juventud o el de los Pobres, fue incluido en la agenda oficial como las innumerables peregrinaciones organizadas espontáneamente por parroquias, diócesis, asociaciones y organizaciones católicas.

Y como cualquier grupo de peregrinos, las asociaciones que representan a los colectivos homosexuales católicos, transgeneros y padres de hijos LGBTQI+, las cerca 1.300 personas que se inscribieron, llegadas de todo el mundo, atravesaron la Puerta Santa precedidos por su cruz arcoíris .

Católicos LGTBIQ+ acceden a la basícica de San Pedro. / Andrew Medichini / AP

Sin banderas, porque "no era un desfile del orgullo", pero con muchos símbolos, gorros y camisetas con el arcoíris que identifica el colectivo.

"Es necesario liberarse de los prejuicios" y "nadie debe sentirse excluido, insisto, nadie debe sentirse excluido", afirmó Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en la homilía de la misa celebrada en la iglesia del Gesù de Roma.

Un evento aprobado por Francisco y confirmado por su sucesor, ya que Savino explicó que se había reunido con León XIV en agosto y que le dijo: "Vaya a celebrar este Jubileo de las asociaciones que se ocupan de estos hermanos y hermanas".

Un éxito para los católicos LGTBIQ+ que han conseguido inclusión y visibilidad pero que esperan que continúe el cambio y que, por ejemplo, en el catecismo se define como desordenados los actos homosexuales.

Entre los participantes, un grupo numeroso llegado de España. Aitor Airbaiza, de Bilbao, explicaba a EFE mientras se preparaba para peregrinar a la Puerta Santa: "Para nosotros, que somos familia, tenemos tres niños, está siendo una experiencia muy gratificante. El sentirnos que somos cristianos. Intentamos trabajar día a día en todos los valores con nuestros hijos y estar siendo una experiencia".

"Es verdad que hemos vivido muchos tiempos y épocas de sufrimiento como católicos, y ver, por ejemplo hoy en la celebración, el mensaje liberador de paz, de celebración, de sentirse a gusto, pues para mí está siendo una experiencia inolvidable. Yo digo: es un pequeño paso para los cristianos y un gran paso para la Iglesia", añadía Josu Beaskoetxea, también de Bilbao.

Maritza Fuenzalida, de Chile, explica que "en lo personal es una alegría gigante" mientras que para su asociación 'Diversidad Vocal', "es una oportunidad para hacernos más visibles dentro de Latinoamérica, que existen personas que somos LGBTIQ+ además creyentes. Así que es esperanza":

Eduardo Navarro, de Zaragoza, también considerada este peregrinaje "un día histórico en el que la Iglesia por fin acoge a las comunidades del colectivo"."Significa visibilizar en un espacio en el que hasta ahora estaba completamente vedado a la diversidad. Y que finalmente no sólo acoge, que ya acogía, sino que hoy visibiliza", añade.

También calificó de histórico este momento Inés López, de San Sebastián. "Anoche y hoy hemos vivido unas celebraciones preciosas, de gran emoción, de un sentir común de que somos iglesia, que nos dejan ser iglesia. Creo que es un paso adelante muy importante dentro de la Iglesia. Para el colectivo lo mismo".