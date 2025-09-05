El tiempo
Fin de semana caluroso a la vista en Córdoba con aviso amarillo de la Aemet
Los termómetros llegarán hoy hasta los 37 grados y mañana seguirán subiendo las máximas
Las temperaturas continúan al alza en el inicio de un fin de semana que será nuevamente calurosa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy una máxima de 37 grados en Córdoba capital y mañana, sábado, activará el aviso amarillo por calor en la campiña cordobesa. A partir del domingo se aliviará el calor y aparecerán las nubes en los cielos cordobeses.
En concreto, el pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se sitúan, asimismo, con pocos cambios y las máximas en ascenso, localmente sin cambios. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.
El tiempo este sábado
Para mañana, sábado 6 de septiembre, la previsión es de cielos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 38º; en Lucena, entre 19º y 36º; en Pozoblanco, entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 36º.
