Sigue la escalada de los termómetros en Córdoba: esta es la previsión de hoy

El verano no acaba. Las temperaturas continúan subiendo en Córdoba y hoy llegarán a los 37 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mercurio seguirá escalando y se acercará a los 40 grados el sábado. A pesar de ello, las mínimas se mantienen estables y las noches no serán calurosas.

Así, la Aemet prevé hoy en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero descenso en el tercio norte de la provincia, sin cambios en el resto. Vientos flojos de componente norte.

El tiempo en Córdoba este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 32º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 32º.

El tiempo este viernes

Para mañana, viernes 5 de septiembre, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es de cielos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el valle del Guadalquivir, en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.