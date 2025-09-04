Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la escalada de los termómetros en Córdoba: esta es la previsión de hoy

La capital cordobesa registrará hoy una máxima de 37 grados en una jornada calurosa

Variación de mínimas en Córdoba.

Tomás Moreno

Córdoba

El verano no acaba. Las temperaturas continúan subiendo en Córdoba y hoy llegarán a los 37 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mercurio seguirá escalando y se acercará a los 40 grados el sábado. A pesar de ello, las mínimas se mantienen estables y las noches no serán calurosas.

Así, la Aemet prevé hoy en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero descenso en el tercio norte de la provincia, sin cambios en el resto. Vientos flojos de componente norte.

El tiempo en Córdoba este jueves.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 32º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 32º.

El tiempo este viernes

Para mañana, viernes 5 de septiembre, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es de cielos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el valle del Guadalquivir, en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.

