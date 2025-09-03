Suben las temperaturas en Córdoba tras una tregua de calor: esta será la máxima de hoy, según la Aemet

Tras el alivio térmico de los últimos días, los termómetros comienza hoy una nueva escalada de temperaturas en Córdoba aunque no llegarán a los 40 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la capital cordobesa registrará hoy en el observatorio del aeropuerto una máxima de hasta 36 grados. Pero eso no es todo, el mercurio seguirá subiendo a lo largo de la semana y el fin de semana pondrá el tope en los 38 grados.

Así, el pronóstico de la Aemet para la provincia en la jornada de hoy es de cielos despejados, temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas y vientos flojos variables, con predominio de componente oeste por la tarde.

El tiempo en Córdoba el miércoles 3 de septiembre. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 36º; en Lucena, entre 18º y 33º; en Pozoblanco, entre 15º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 32º.

El tiempo este jueves

Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se sitúan en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en ligero descenso en el tercio norte de la provincia, sin cambios en el resto. Los vientos, por su parte, serán flojos variables, tendiendo a soplar del noroeste a partir de mediodía.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 33º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 32º.