Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
