Amazon lanza por primera vez los Días de Ofertas de Segunda Mano

Seguro que has pensado que la vuelta a la rutina se haría cuesta arriba. Has pasado del sonido de las olas, los paseos por la playa y el chiringuito, al timbre del despertador y a la larga lista de tareas. Ahora bien, mientras ordenas tus prioridades, te vendrá bien saber que Amazon ha decidido darle un giro a este regreso con una iniciativa que combina todo lo que buscamos: ahorro, calidad y sostenibilidad. Por primera vez en su historia, la compañía ha lanzado los Días de Ofertas de Segunda Mano, un evento que pone a disposición de los clientes españoles más de 35 millones de productos devueltos y reacondicionados con descuentos de hasta el 50% en categorías como tecnología e informática, juegos, hogar y cocina, fitness y juguetes.

Compra más sostenible con las mismas políticas de devolución, seguridad y atención igual que un producto nuevo

Con semejante variedad de artículos, Amazon ofrece a los clientes la posibilidad de dar una segunda vida a millones de productos y, al mismo tiempo, apostar por una forma de consumo circular y más responsable.

"Comprar productos de segunda mano reduce el uso de materias primas y permite alargar la vida útil de muchos de estos productos, con lo cual todos ganamos" Fernando Antón — Director de Comunicación de Amazon España

Fernando Antón, director de Comunicación Amazon España / .

Descubre las ofertas y dale un giro a septiembre.

La segunda vida de los productos comienza en Amazon MAD4

Inaugurado en 2012, el centro logístico de Amazon MAD4, ubicado en San Fernando de Henares (Madrid), fue el primero que la compañía abrió en España. Especializado en la gestión de paquetes medianos y pequeños, cuenta con una superficie de 93.000 metros cuadrados. En la actualidad, cerca de 2.000 personas trabajan en estas instalaciones. Además, el centro se ha adaptado para incluir la gestión de productos de segunda mano y reacondicionados.

Centro logístico de Amazon MAD4 / .

Amazon cuenta con dos programas principales para la gestión de productos de segunda mano y reacondicionados. A través de ellos, revende artículos usados, devueltos y reacondicionados: Amazon Segunda Mano, con artículos usados o de caja abierta que se revisan minuciosamente y se clasifican en categorías —“Como nuevo”, “Muy bueno”, “Bueno” o “Aceptable”—; y Amazon Renewed, que ofrece productos reacondicionados vendidos por colaboradores comerciales que venden en la tienda de Amazon. Cada producto es inspeccionado, limpiado y probado por profesionales antes de ser ofrecido a precios competitivos.

En 2024 los clientes ahorraron 20 millones de euros comprando productos devueltos y reacondicionados

Una tendencia al alza

Según un estudio de CEBR para Amazon, El 70% de los españoles compran ahora productos de segunda mano, impulsados por una mayor selección de productos disponibles (39%), el aumento del coste de la vida (35 %) y la preocupación por el medio ambiente (32 %). El gasto mensual medio de los españoles en artículos de segunda mano ha aumentado un 38% en los últimos cinco años y el 21% de las compras de este tipo no se habrían producido si los consumidores solo hubiesen podido comprar el artículo nuevo. Así, el mercado de productos de segunda mano aportó 1.400 millones de euros a la economía española en 2024.

Más de 35 millones de artículos devueltos y reacondicionados de alta calidad / .

“Nuestro enfoque es sencillo”, afirma Sam Littlejohn, director de devoluciones y reparaciones de Amazon Europa. “Si un producto puede ser útil, queremos que tenga una segunda vida. Es la mejor solución para nuestros clientes, para Amazon y para el planeta”.

Dales una segunda vida a los productos y apuesta por la economía circular.

La confianza es la clave

El objetivo de la compañía es claro: prolongar la vida útil de los productos sin comprometer la calidad. Cada artículo que se reutiliza o reacondiciona evita la fabricación de uno nuevo, reduciendo así el consumo de materiales y energía.

Aun así, es normal que surjan dudas: las principales preocupaciones de los españoles a la hora de adquirir productos de segunda mano son no saber a ciencia cierta en qué estado se encontrará el artículo (40%) y desconocer el plazo de la garantía y la posibilidad de devolución (39%).

Por eso, Amazon aplica un proceso riguroso en el que cada artículo devuelto se inspecciona, limpia, prueba y, si es necesario, repara antes de salir de nuevo a la venta con su descuento. Además, los clientes cuentan con las mismas políticas de devolución y con el servicio de atención al cliente que si compraran un producto nuevo.

“Hemos comprobado que, una vez que los clientes experimentan el valor y la calidad de estos productos, se convierten en compradores habituales de segunda mano, ahorrando dinero y contribuyendo a prolongar la vida útil de los productos” Ruth Díaz — Directora general de Amazon España

Más de 35 millones oportunidades, encuentra aquí la tuya.