El tiempo
¿Hasta cuándo durará el alivio térmico en Córdoba? Esto es lo que dice la Aemet
Esta es la previsión meteorológica para la capital y la provincia
Después del duro agosto en Córdoba, en el que se surfeó una larguísima ola de calor, septiembre ha llegado con temperaturas agradables que hacen más llevadera la vuelta al trabajo. Las máximas, no obstante, van a ir subiendo a lo largo de la semana, pero las noches permitirán descansar, y eso es mucho.
Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas; temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, y vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 33º; en Lucena, entre 15º y 30º; en Pozoblanco, entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 29º.
El tiempo este miércoles
Mañana, miércoles 3 de septiembre, la previsión es de cielos despejados; temperaturas en ascenso y vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º; en Lucena, entre 18º y 33º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 32º.
