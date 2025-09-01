Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Incendio forestal activo en Gibraleón, en Huelva El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de un incendio forestal activo en el término del municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva. En las labores de extinción de este incendio están trabajando cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro autobombas y un buldócer, ha detallado el Plan Infoca en la red social X. Un incendio activo es aquel en el que las llamas se extienden sin control, produciéndose la propagación del fuego, y puede presentar uno o más frentes, según la descripción del Plan Infoca.

La Xunta ya está instalando barreras para evitar que las cenizas lleguen a los ríos La Xunta ya está instalando barreras anticontaminación para evitar que las cenizas de los incendios forestales de este mes lleguen a los ríos, según ha informado la Consellería de Medio Ambiente. En respuesta a una carta de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dependiente del Gobierno central, para solicitar una reunión sobre un plan de choque para poner en marcha este mes de septiembre, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explica de que la Xunta ya está ejecutando actuaciones en los contornos fluviales en relación con los fuegos.

Castilla y León cierra su negro agosto con 7 incendios: seis en nivel 1 y uno en nivel 0 La mejoría en los incendios forestales de Castilla y León se mantiene al cierre de este domingo, con el que deja atrás un negro agosto, con cada vez menos fuegos activos y con un descenso de su peligrosidad: seis de ellos mantienen el nivel 1 de gravedad, después de descender ayer a mediodía el único que quedaba en nivel 2, el de Fasgar (León), y otro sigue en nivel 0. En concreto, según la información actualizada esta tarde por la web de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, los que mantienen el nivel 1 de gravedad son los de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en la provincia de León; junto a los de Porto (Zamora) y Cardaño de Arriba (Palencia), todos ellos con buena evolución.

Los incendios han quemado más de 110.000 hectáreas en Galicia Los incendios han calcinado más de 110.000 hectáreas en Galicia este 2025, según la suma de los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural, pendientes de ajuste en algunos fuegos. En concreto, la superficie quemada roza las 111.000 hectáreas, de las que casi todas, algo más de 110.000, corresponden a los fuegos de agosto y más de 106.000, a los que ha sufrido la provincia de Ourense. El total calcinado en Galicia equivale a más de 157.000 campos de fútbol, diez veces la ciudad de Vigo o el doble de lo que ocupan las cuatro capitales de provincia gallegas juntas: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

CyL cierra la jornada con seis incendios en nivel de gravedad 1 y con el pequeño susto de Ólvega (Soria) Castilla y León cierra el domingo con seis incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en una jornada 'tranquila' en los focos que más preocupan y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria), donde medios terrestres y aéreos lograron contener en dos horas un conato que amenazaba masa forestal. En concreto, en IGR 1 se mantienen los fuegos de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba en Palencia y Porto en Zamora. Durante la jornada, un incendio en Ólvega obligó a despegar un operativo compuesto por una veintena de medios que lograron controlar las llamas en poco más de dos horas, si bien en ningún momento pasó de nivel de gravedad 0. La Junta, por el momento, mantiene la Situción Operativa 2 para toda la Comunidad.

El incendio forestal de Lubrín (Almería), que está estabilizado, afecta a 1.116 hectáreas El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado este domingo de que el incendio forestal, ya estabilizado, en el entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería), ha afectado a 1.116 hectáreas, lo que eleva "el número de hectáreas ya en lo que va de año afectadas por incendios forestales a 6.151". Así lo ha señalado Sanz, que ha asistido al chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales en Trigueros (Huelva), donde ha incidido en que el incendio de Lubrín ha sido "muy complicado por la orografía y por los vientos cambiantes y una situación muy complicada que ha sido resuelta de manera muy eficaz".

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos. Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase. Lea aquí toda la información

El lugar de Asturias donde por fin se respira calma... pero con fuerte olor a chamusquina: lo que los vecinos exigen tras verse en peligro por el fuego El incendio de Ibias, que destruyó 550 hectáreas como si fuera un huracán, en menos de un día, deja un negro panorama de pinares, casas y frutales arruinados. Un intenso olor a quemado se extiende por las cercanías de San Antolín, la capital ibiense, que contempló cómo las llamas que se iniciaron de forma muy sospechosa junto a las piscinas municipales, arrasaban como una gran bola de fuego los pinares en el entorno de los pueblos de Piñeira, Villamayor y Villarcebollín, obligando a evacuar a unos 40 vecinos. Lea toda la información aquí

Castilla y León amanece sin 'grandes incendios', aunque hay 8 activos y 17 en vías de ser extinguidos Tres semanas después, Castilla y León ha amanecido sin 'grandes incendios' --aquellos catalogados con el Índice de Gravedad (IGR) 2--, si bien mantiene seis en nivel de gravedad 1 y otros dos activos, además de 17 en vías de ser extinguidos definitivamente. Así se recoge en la web del Inforcyl que mantiene, no obstante, la Situación Operativa 2 para el conjunto de la Comunidad. En concreto, en IGR 1 se encuentran los de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León; Cardaño de Arriba, en Palencia y Porto, en Zamora.