Gran alivio térmico antes del nuevo subidón: así comienza el mes de septiembre en Córdoba

Tal y como se despidió agosto, comienza septiembre. Temperaturas muy agradables para la fecha en la que estamos, con mínimas de 14,1 grados esta pasada madrugada y máximas que no superarán los 31º esta tarde en la capital cordobesa. ¿Y el calor asfixiante? ¿El aire acondicionado? ¿El piscineo en el tardeo para remojar los gemelos y evitar tirones musculares?

Llegará, al menos, a tenor del pronóstico ampliado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de finales de esta semana, aunque, en un principio, nunca será una ola de calor de alta intensidad. Aunque, de momento, bien hacemos en quedarnos con la previsión inmediata de las próximas horas. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso. Vientos de flojos a moderados del noroeste.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 26º.

El tiempo este martes

Mañana, martes 2 de septiembre, la previsión es de cielos nubosos con nubes altas, tendiendo a despejarse a partir de mediodía. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio del componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 33º; en Lucena, entre 15º y 30º; en Pozoblanco, entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 29º.