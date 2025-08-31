El tiempo
¿Vuelve la primavera a Córdoba? El calor cede en el último día de agosto
Esta es la previsión meteorológica de la Aemet para la capital y la provincia
Agosto se despide casi pidiendo disculpas por la intensa ola de calor que azotó a buena parte de España, incluida Córdoba, durante dos semanas. Y lo hace con un respiro: en este último día del mes —también el último antes de que muchos retomen la rutina tras las vacaciones— los termómetros seguirán a la baja en Córdoba. Tanto, que hoy y mañana podrá disfrutarse de un ambiente casi primaveral, ideal para hacer más llevadera la vuelta a la normalidad.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 31 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 35º; en Lucena, entre 20º y 32º; en Pozoblanco, entre 16º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 31º.
El tiempo este lunes
Mañana, lunes 1 de septiembre, la previsión es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 25º.
