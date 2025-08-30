El tiempo
¿Un sábado de verano disfrutable? Leve y pasajero repunte de las temperaturas en Córdoba
Esta es la previsión meteorológica de la Aemet para la capital y la provincia
El último fin de semana de agosto arranca con un leve y pasajero repunte de las temperaturas en Córdoba, casi como un recordatorio de lo que ha sido este mes: la ola de calor más intensa y prolongada desde que existen registros. Sin embargo, este ligero aumento del mercurio no impedirá disfrutar de una jornada muy alejada del calor sofocante de hace un par de semanas. Ni la capital ni el resto de la provincia se acercarán a los 40 grados y no habrá avisos meteorológicos activos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 30 de agosto, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas en ascenso, pero que aún distarán mucho de aquellos días tórridos que marcaron la primera mitad del mes de agosto. Habrá vientos flojos de componente variable.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.
El tiempo este sábado
Mañana, domingo 31 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 35º; en Lucena, entre 20º y 32º; en Pozoblanco, entre 16º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 31º.
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Facua Córdoba denuncia a la promotora del concierto 'God Save the Queen' por cobrar gastos de gestión en las entradas
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Sadeco instalará un sistema de recogida de basura puerta a puerta en la barriada de Santa Cruz
- Córdoba presenta tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba