¿Un sábado de verano disfrutable? Leve y pasajero repunte de las temperaturas en Córdoba

El último fin de semana de agosto arranca con un leve y pasajero repunte de las temperaturas en Córdoba, casi como un recordatorio de lo que ha sido este mes: la ola de calor más intensa y prolongada desde que existen registros. Sin embargo, este ligero aumento del mercurio no impedirá disfrutar de una jornada muy alejada del calor sofocante de hace un par de semanas. Ni la capital ni el resto de la provincia se acercarán a los 40 grados y no habrá avisos meteorológicos activos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 30 de agosto, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas en ascenso, pero que aún distarán mucho de aquellos días tórridos que marcaron la primera mitad del mes de agosto. Habrá vientos flojos de componente variable.

La previsión del tiempo para Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.

El tiempo este sábado

Mañana, domingo 31 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 35º; en Lucena, entre 20º y 32º; en Pozoblanco, entre 16º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 31º.