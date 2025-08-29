Córdoba se desquita ante un agosto agonizante y "cuarentón" que sigue perdiendo fuelle

Agosto agoniza. El mes de los 40 grados casi diarios continúa perdiendo fuelle, con jornadas que poco tienen que ver con el rigor habitual de este mes y unas máximas que siguen lejos de las que obligan a activar las alertas sanitarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 29 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas en las primeras horas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas repuntarán tímidamente, manteniéndose aún en registros moderados. Los vientos soplarán flojos y variables, con predominio de la componente norte durante las horas centrales. Con este escenario, se abren las puertas a un fin de semana que, por primera vez en mucho tiempo, podría tener el sello genuino del verano: calor estable, cielos despejados y sin excesos sofocantes, una tregua que invita a disfrutar del aire libre con la sensación de que la estación empieza a despedirse.

La previsión del tiempo para Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 35º; en Lucena, entre 16º y 30º; en Pozoblanco, entre 13º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 30º.

El tiempo este sábado

Mañana, sábado 30 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas irán en ascenso y las máximas no experimentarán cambios. Por último, los vientos serán flojos y variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.