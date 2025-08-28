Córdoba reconquista su verano tras el desplome de las temperaturas "certificado" por la Aemet

Córdoba saborea un respiro en pleno agosto. El "infernal" mes se debilita en su recta final tras haber puesto toda la carne en el asador. Por lo tanto, los cordobeses empiezan a reconquistar su verano y a recuperar una normalidad arrebatada por las sofocantes temperaturas a los que estaban ya resignados. Según la previsión de la AEMET, la jornada de hoy, jueves 28 de agosto, se presenta con cielos despejados o apenas salpicados de nubes, un escenario perfecto para disfrutar de la ciudad sin que el calor nos acorrale. Y lo mejor de todo: las temperaturas caen en picado y se mantendrán lejos, muy lejos, de la temida barrera de los 40 grados. El termómetro dará tregua, con valores más suaves que permiten hasta pensar en paseos vespertinos sin el eterno abanico en la mano. El viento, flojo a moderado de componente oeste, será el aliado discreto que ponga la guinda a este pequeño respiro veraniego.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 33º; en Lucena, entre 16º y 29º; en Pozoblanco, entre 14º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

El tiempo este viernes

Mañana, viernes 29 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados,con intervalos de nubes altas por la mañana. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente norte en las horas centrales.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 35º; en Lucena, entre 16º y 30º; en Pozoblanco, entre 13º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 30º.