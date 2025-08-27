¿Se puede reclamar al seguro los daños por incendios forestales? Estos son requisitos y pasos a seguir

Los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país están generando un impacto medioambiental, económico y social de gran alcance. Junto a la destrucción de masa forestal se registran daños en viviendas, explotaciones agrícolas, hoteles rurales e industrias locales, con interrupciones de actividad.

A este perjuicio material se suma un daño menos visible pero persistente: el psicológico. “La depresión y el trauma tras un incendio son daños silenciosos que deben visibilizarse; animamos a las personas afectadas a pedir ayuda profesional”, señala Rafael Escarpizo, director de la Unidad de Siniestros de Jhasa.

Cobertura privada

La cobertura de incendio suele estar incluida en la mayoría de pólizas patrimoniales (hogar, comercio, industria y agro). Según condiciones, pueden contemplarse daños por humo o explosión, gastos de salvamento, demolición y desescombro y, cuando esté contratado, pérdida de beneficios o lucro cesante.

Para una tramitación adecuada de un siniestro de este tipo, la correduría de seguros Jhasa recomienda:

Revisar la póliza, conservar restos y evidencias (fotografías y vídeos). Evitar reparaciones que no sean imprescindibles para prevenir daños mayores. Declarar el siniestro por escrito en un plazo máximo de siete días desde que se conoce el hecho, aportando recibos, inventarios y facturas.

La cobertura final dependerá de las condiciones particulares, límites y franquicias de cada contrato.

Incendio forestal en el mes de julio en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Ayudas públicas y coordinación con la póliza

Por otra parte, según detalla Jhasa, el Consorcio de Compensación de Seguros no garantiza los daños materiales causados por incendios forestales, al no considerarse un riesgo extraordinario en su marco de cobertura. Sí están contempladas, en cambio, las lesiones o fallecimientos producidos en tareas de extinción.De este modo, en paralelo a la reclamación ante la aseguradora o el corredor, pueden solicitarse ayudas públicas para reconstrucción, restauración ambiental y reactivación económica.

La información y convocatorias se encuentran en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) y en los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos. La tramitación coordinada de póliza y ayudas facilita la recuperación y reduce el impacto financiero, especialmente en explotaciones agrícolas y negocios con interrupción de actividad.

Para resolver dudas de interpretación de coberturas, el Área Técnica de Siniestros y Peritaciones de Jhasa se pone a disposición de los clientes oara ofrecer información procedimental y asistencia técnica durante la notificación, la peritación y la cuantificación de daños, así como en la preparación de documentación cuando proceda la reclamación de lucro cesante.