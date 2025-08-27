El tiempo
Córdoba vive un día de transición: descienden las máximas y persiste el polvo en suspensión
Esta es la previsión meteorológica de la Aemet para la capital y la provincia
El calor seguirá presente en Córdoba durante esta jornada de miércoles, aunque en menor medida ya que no está activado el aviso amarillo por altas temperaturas y se espera un "descenso generalizado" para hoy. A ello se suma la presencia de polvo en suspensión, que desde hace varios días permanece instalado en la capital y que hoy podría intensificarse, afectando a la calidad del aire y dejando un ambiente más turbio de lo habitual. Todo en un día de transición, ya que se espera que mañana bajen aún más los termómetros.
Para este miércoles 27 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera en Córdoba cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión, tendiendo a disiparse a lo largo de la mañana. Temperaturas en descenso generalizado, salvo mínimas sin cambios en el valle del Guadalquivir. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 21º y 37º; en Lucena, entre 20º y 33º; en Pozoblanco, entre 19º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 32º.
El tiempo este jueves
Para mañana jueves 28 de agosto se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso. Vientos de flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 33º; en Lucena, entre 16º y 30º; en Pozoblanco, entre 14º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.
