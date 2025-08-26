La tregua y la ilusión acabaron, vuelve el aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba

Hay ilusiones que se saben efímeras: calmas tensas, instantes de felicidad vividos con cautela, con la mirada puesta más en su final inevitable que en el gozo del presente. En Córdoba, estos días, el tiempo ha jugado un papel similar, esquivando durante jornadas los avisos por altas temperaturas. El éxtasis, la media sonrisa incrédula de quien no termina de creerse lo que contempla, por fugaz que sea, llegó ayer con la breve lluvia de la mañana. Pero el desenlace estaba escrito: para hoy, martes 26 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña y la Subbética.

El pronóstico de la jornada apunta a cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Previsión meteorológica en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 21º y 37º; en Lucena, entre 21º y 36º; en Pozoblanco, entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 36º.

El tiempo este miércoles

Para mañana miércoles 27 de agosto se esperan cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión, que se disipará por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados. Por el momento, no hay avisos activados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 36º; en Lucena, entre 19º y 33º; en Pozoblanco, entre 19º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 32º.