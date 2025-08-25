¿Vuelve la lluvia a Córdoba? Comienza la semana con subida de temperaturas... pero sin los 40 grados en el horizonte

Muchos cordobeses se han despertado hoy con sorpresa al comprobar cómo la lluvia hacía acto de presencia en la capital. El aguacero apenas ha durado unos minutos y no ha tenido gran intensidad, pero ha servido como un respiro esperanzador para iniciar la semana tras haber soportado la ola de calor más intensa y prolongada desde que existen registros.

La llovizna, eso sí, no impedirá que los termómetros vuelvan a dispararse este lunes hasta los 38 grados. Aun así, la previsión deja un mensaje positivo: por fin esta semana Córdoba no alcanzará los temidos 40 grados, e incluso el jueves la máxima se quedará en torno a los 33 grados.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la Subbética donde no se descartan algunos chubascos débiles y ocasionales por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 38º; en Lucena, entre 20º y 34º; en Pozoblanco, entre 18º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.

El tiempo este martes

Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 20º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.