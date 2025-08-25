El tiempo

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? Comienza la semana con subida de temperaturas... pero sin los 40 grados en el horizonte

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet para la capital y la provincia

Variación térmica en Andalucía para hoy. / CÓRDOBA

Muchos cordobeses se han despertado hoy con sorpresa al comprobar cómo la lluvia hacía acto de presencia en la capital. El aguacero apenas ha durado unos minutos y no ha tenido gran intensidad, pero ha servido como un respiro esperanzador para iniciar la semana tras haber soportado la ola de calor más intensa y prolongada desde que existen registros.

La llovizna, eso sí, no impedirá que los termómetros vuelvan a dispararse este lunes hasta los 38 grados. Aun así, la previsión deja un mensaje positivo: por fin esta semana Córdoba no alcanzará los temidos 40 grados, e incluso el jueves la máxima se quedará en torno a los 33 grados.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la Subbética donde no se descartan algunos chubascos débiles y ocasionales por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 38º; en Lucena, entre 20º y 34º; en Pozoblanco, entre 18º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.

El tiempo este martes

Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 37º; en Lucena, entre 20º y 35º; en Pozoblanco, entre 20º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 35º.

