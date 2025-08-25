En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Lo que el fuego arrasa por dentro: los destrozos psicológicos de los incendios
Tristezas, insomnios o miradas perdidas. Detrás del humo quedan personas enfrentadas a un duelo que no se mide en hectáreas, sino en silencios. Son los rescoldos emocionales de lo que arrasa un incendio: recuerdos, legados familiares o pertenencias devastadas por las llamas. Desde el cerezo en el que aprendiste a trepar a los árboles a la casa construida por la familia o la granja que atesoraba el esfuerzo de dos generaciones.
Perder vivienda, pertenencias, recuerdos o incluso el medio de vida en un incendio supone, en palabras de la psicóloga Ana Núñez, coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, enfrentarse a un proceso de duelo. Su intensidad y duración dependerá de múltiples factores: desde cómo ocurrieron los hechos y el valor sentimental o económico de las pérdidas, hasta la vulnerabilidad social, los recursos y el apoyo recibido.
Incendiarios, más maldad que locura
¿Quién o qué prende los fuegos en Galicia? ¿Está demostrado que la "mayoría" son intencionados? ¿Cuántos de los detenidos son pirómanos? Quizás en la respuesta a un puñado de interrogantes se encuentra la solución al enigma: por qué un verano más, el monte gallego arde sin control. Un catedrático en Psicología Social, un investigador especializado en fuegos y un catedrático en Edafología y Química Agrícola ayudan a despejar la incógnita. Sin combustible en el terreno, solo con la "chispa" humana, no habría fuegos masivos. Aún así: ¿quién los enciende? (Seguir leyendo)
Escenario "favorable pero muy lento"
En el conjunto de España, el escenario es "favorable pero muy lento", ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha advertido de que "los equipos empiezan a estar fuertemente agotados", tras quince días de fuegos agresivos y virulentos.
Además, el peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.
Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción, aunque ha advertido de no bajar la guardia.
Dos nuevos fuegos en León
En León, dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han manchado una jornada que ha sido calificada como "positiva" pero que tras los desalojos de 11 poblaciones realizados este domingo, mantiene un total de 12 poblaciones desalojadas con 716 personas evacuadas.
El riesgo de nuevos incendios es muy alto
España mantiene este domingo niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios, aunque ha mejorado el control de la situación en comunidades como Galicia en una jornada en la que, además, el fuego de Jarilla (Cáceres), el mayor de la historia en Extremadura, ya ha sido controlado.
En Galicia ha surgido un nuevo fuego, en el ayuntamiento ourensano de Avión, con unas 20 hectáreas afectadas.
Junto a ese nuevo fuego, permanecen activos los de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, también en Ourense, mientras que se ha dado por controlado esta tarde el que afectaba en esa provincia a las parroquias de Fumaces y a Trema en el ayuntamiento de Riós, con 100 hectáreas quemadas.
Nuevos incendios mantienen a 716 personas evacuadas de 12 poblaciones en León
Dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han manchado una jornada que ha sido calificada como "positiva" pero que tras los desalojos de 11 poblaciones realizados este domingo, mantiene un total de 12 poblaciones desalojadas con 716 personas evacuadas.
Una jornada extraña ya que los dos nuevos incendios, cuyas causas probables que se investiga es la de haber sido intencionados, han podido ser controlados rápidamente por los medios de extinción, según ha explicado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).
Unos incendios en los que han sido activado el nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones, a pesar de esta circunstancia Diego ha destacado como durante la jornada se ha podido rebajar a nivel 1 los incendios de Llamas de la Cabrera, Gestoso, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil.
El incendio de Jarilla (Cáceres) se da por controlado
A las nueve de la noche de este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha dado por controlado el incendio de Jarilla y ha desactivado en el nivel, pasando a nivel cero del Infoex. En el lugar, según ha informado el gobierno regional permanecen no obstante dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. Ha quemado, según el último dato, 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros.
El Plan Infoex ha intervenido esta semana en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.
Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), que está controlado y afecta a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres).
Mejora el control del fuego pero persisten focos preocupantes y riesgo de nuevos incendios
España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.
El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.
El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.
Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.
Controlado un conato de incendio que afectó 400 metros cuadrados en El Rosario (Tenerife)
Un conato de incendio declarado este domingo en la zona de interfase del municipio de El Rosario (Tenerife) ha sido controlado tras afectar unos 400 metros cuadrados de herbáceas secas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El conato se declaró en el Camino Pico La Aguililla del citado municipio tinerfeño.
En las labores de extinción intervinieron medios del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) del Cabildo de Tenerife y los bomberos.
Las llamas han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas en Asturias
Los incendios declarados este mes en Asturias, principalmente en concejos del suroccidente del Principado limítrofes con León, han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas, en muchos casos en "territorios de alto valor ecológico en los que también vive gente", según el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha advertido de que aún hay que perimetrar bien las zonas realmente quemadas.
"No están siendo días fáciles" para la comunidad por los incendios que se concentran en el suroccidente de Asturias y que se están tratando de contener a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, ha reconocido Barbón tras participar en el comité de crisis que analiza su evolución y estrategias a seguir.
Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremos del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.
