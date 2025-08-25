Un activista canario logra que Martín, un niño de Huelva, vuelva a oír tras el robo de su implante coclear

El activista grancanario Marcos Lechet ha logrado que Martín Guerra, un menor de 14 años con discapacidad auditiva que ha sido víctima del robo de su implante coclear en una playa de Huelva, recupere la audición. Y es que este defensor de los derechos de las personas sordas ha conseguido mediar con la empresa fabricante para que le proporcione, de forma provisional, un dispositivo al onubense. «Este caso me llegó al corazón. Cuando vi en redes sociales una publicación de Julián Guerra, el padre del niño, en la que expresaba la angustia de su familia, me puse en contacto con él y, a su vez, con Advanced Bionics, la empresa que fabrica estos implantes», explica Lechet.

La compañía no tardó en responder. A los pocos días, decidió cederle un aparato a Martín hasta septiembre. «En realidad, este recurso es más que un aparato. Es la puerta al mundo del sonido, a la comunicación y a la vida cotidiana. El hecho de ver el llamamiento de Julián me removió por dentro y decidí actuar», relata este vecino de Telde, que perdió la audición a los cinco años y la recuperó a los 23, gracias al implante coclear.

El robo se produjo el pasado 12 de agosto, en la playa de La Antilla. Ese día, Martín estaba disfrutando de un día de sol con cuatro amigos. Alrededor de las 18.00 horas -hora peninsular-, el grupo decidió darse un baño, y dos de los niños guardaron sus móviles en la mochila del menor. «Alguien se percató y, mientras estaban en el mar, se llevó la mochila, donde también estaba el implante», cuenta Julián Guerra, su progenitor.

Desde que la familia tuvo constancia de lo ocurrido, comenzó a rastrear la zona. «Revisamos las papeleras y los contenedores antes de que pasara el camión de la basura. Esa misma tarde fuimos la Policía Local de Lepe, pero nos dijeron que allí no podíamos presentar una denuncia», afirma. A la mañana siguiente, decidieron trasladarse hasta la Comandancia de la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Según detalla Guerra, su hijo utiliza implantes cocleares desde poco antes de cumplir los tres años. Lleva dispositivos en ambos oídos, pero el dominante es el izquierdo, precisamente el que le han robado. «Por precaución, cuando va a la playa, deja el derecho en casa. Este solo funciona como una asistencia para la orientación», comenta.

Entre 10.000 y 12.000 euros

Desde el día del robo, la familia vive con angustia ante la imposibilidad de reemplazar por cuenta propia el dispositivo sustraído, cuyo coste oscila entre los 10.000 y los 12.000 euros. Ahora bien, agradece a la marca el préstamo realizado y el interés que mostró desde el primer momento Marcos Lechet. «Gracias a él, que nos ayudó desde Canarias, la compañía ha hecho esta acción excepcional. Nos han dicho que esperemos a que finalice el verano para estudiar la solución que podemos encontrar», señala Julián Guerra, quien también muestra gratitud hacia todas las personas que les han ayudado a difundir lo sucedido.

«Cuando era niño, la sordera me aisló hasta que un implante cambió mi vida. Para mí, haber podido ayudar a este niño a recuperar la conexión con el mundo es como devolver un pedacito de lo que yo recibí», manifiesta Marcos Lechet.

A su juicio, nadie debe quedarse sin escuchar «por barreras económicas ni burocráticas». Por ello, aboga por que las soluciones auditivas sean un derecho y no un privilegio. «Ver la alegría de la familia, su agradecimiento y saber que este niño puede seguir con sus estudios y su día a día, no tiene precio», concluye el activista, que garantiza que seguirá luchando por un mundo más accesible para las personas sordas.

