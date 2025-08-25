Los bomberos controlan los fuegos del Occidente tras una noche de angustia en la localidad asturiana de Genestoso

"Ha sido una noche de angustia, y ya van doce, pero ya está solucionado. Hicieron un cortafuegos y ahora vemos un poco de verde al final del túnel, incluso vemos el sol. Lo necesitábamos", aseguraba en la tarde de este domingo Mónica Magadán, vecina de Genestoso. Cuando los vecinos de este pueblo de 50 habitantes de Cangas del Narcea ya creían que el fuego se había alejado definitivamente, el viento del sur cambió las tornas y dejó las llamas a veinte de metros de las casas. El Principado tuvo que echar mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se unió a eso de la una de la madrugada de este domingo a las tareas de extinción.

"Esto aún no ha terminado", había avisado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Y vaticinaba que los vecinos pasarían "tiempos difíciles". La noche del domingo fue muy larga, y el fuego mantuvo en vela a los vecinos. Para salvar el pueblo hubo que rodearlo literalmente de fuego técnico. Los contrafuegos impidieron la entrada de las llamas a la localidad. También se utilizó la misma técnica para frenar este mismo incendio en la localidad somedana de Villar de Vildas. En este frente trabajaron Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, además de dos empresas forestales y dos helicópteros de Bomberos de Asturias y una retroaraña.

"Anoche se pusieron las cosas difíciles, pero hemos logrado que no se quemase ningún pueblo"", se felicitaba en la mañana de este domingo el Presidente del Principado, Adrián Barbón, quien comparaba la lucha contra el fuego con "una guerra". "Estamos conteniendo la situación a la espera de que cambie las condiciones ambientales y podamos ponerles freno", añadía, con cierto optimismo.

Calvo y Lastra supervisan el incendio de Genestoso. | PRINCIPADO DE ASTURIAS / UME/ LNE

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro calvo, visitó junto a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, la localidad de Genestoso para supervisar la situación. Indicó que los incendios de este mes de agosto han quemado en Asturias más de 5.000 hectáreas.

Al igual que en Genestoso, se logró contener las llamas en el incendio de Degaña, procedente de Anllares (León), que amenazaba con saltar al concejo de Ibias. Ya el sábado se habían apostado efectivos de bomberos y de la UME en la localidad degañesa de Trabau, y en las ibienses de Sisterna y El Bao. Finalmente pudo detenerse el fuego en Valdeprado, Trascastro y Chano, en el límite con Asturias, utilizando hasta cuatro bulldozers para abrir cortafuegos.

El fuego de Degaña ha reclamado este fin de semana un esfuerzo ímprobo, con la intervención de una veintena de medios aéreos, entre ellos cuatro hidroaviones que no pararon de arrojar agua sobre este gran incendio, especialmente el frente que amenazaba el valle de Rebollar. En este incendio trabajaron Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo y la Brif de régimen domiciliario, la brigada de Navarra, la UME y bomberos voluntarios franceses.

Bomberos del SEPA y de la UME en el fuego de Genestoso. | JOSÉ LUIS FONTANIELLA

También se detuvieron las llamas en los pueblos de Gua, Perlunes y Caunedo, en Somiedo, a base de abrir cortafuegos y enfriar la zona de forma incesante , como indicaba el alcalde Belarmino Fernández. Las llamas alcanzaron la braña de Fuexo, según informó en la mañana del domingo la directora de Protección Civil, Virginia Bascones, pero fueron frenadas en el monte Mocosu. Bascones se mostró especialmente preocupada por los fuegos de Asturias.

Otros incendios en la región, eso sí estabilizados, son los de La Uña/Arcenorio, en Ponga, y Camarmeña, en Cabrales. La mala noticia llegó de León, con la reactivación del incendio de Caín de Valdeón que amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa. Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, informó de que la evolución continúa siendo "positiva" y los trabajos se centran sobre todo en Caín, ya que las llamas "pueden provocar la caída de piedras" a la Ruta del Cares.

El incendio de Caunedo (Somiedo) en la mañana de ayer.

El aviso de Aagesen

Este martes se creará la comisión interministerial encargada del desarrollo de un pacto de Estado contra la emergencia climática, y el Consejo de Ministros abordará la declaración de zona catastrófica de las áreas golpeadas por el fuego. El Gobierno de Sánchez quiere implicar a las comunidades autónomas en el diseño y cumplimiento del pacto, y a ello se dedicará la próxima conferencia de presidentes, que tendrá lugar en Asturias antes de fin de año. La ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, advirtió de que la ola de incendios "tiene un vínculo claro con el cambio climático" y aseguró que quien diga que no a un pacto de Estado contra este fenómeno para que trascienda las legislaturas "se va a arrepentir".

Aagesen avisó además de que, "en cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana de Valencia, y asumir cada uno lo que le toca", en referencia a las administraciones autonómicas presididas por el PP.

La ministra opinó que "más allá de las variables climáticas y la vulnerabilidad que tiene nuestro país, hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente" y recuerda que este verano hemos vivido la tercera ola de calor más larga, de 16 días consecutivos, y la más intensa desde que tenemos registros.

