En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
David López Frías
El rastro de contaminación
En las últimas catástrofes naturales de España se ha empleado una herramienta de observación desde el aire para evaluar con exactitud los verdaderos daños de las tragedias. Sucedió en octubre de 2024 con la dana, que dejó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana y que arrasó el pueblo de Letur (Castilla-La Mancha) y ahora, con los incendios que han asolado Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias. Se trata de Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación de la Tierra que se emplea no solo para obtener imágenes mediante su flota de satélites (los Sentinel), sino también para traducirlas en datos y analizarlos, con lo que se tiene una perspectiva global de cualquier evento medioambiental.
Castilla y León mantiene 19 incendios, de ellos nueve de IGR 2, uno de nivel 1 y otros nueve activos
La evolución de los incendios ha sido "favorable" en la mayor parte de Castilla y León en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos, si bien la reactivación de varios focos en el incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. De esta forma, la Comunidad mantiene un total de 19 fuegos activos, de los cuales nueve permanecen en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno en nivel 1 y otros nueve en grado 0.
Una reactivación registrada durante la tarde de este sábado en el fuego procedente de Porto (Zamora) ha obligado a desalojar la localidad de La Baña y a elevar a IGR 2 un fuego activo desde el pasado domingo y cuyas causas de origen se investigan.
Declarado un incendio forestal en un paraje entre Granada y Cenes de la Vega
Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada trabajan en el incendio declarado este sábado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega.
Según han informado el Infoca y Bomberos, el incendio ha comenzado pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.
El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y a un restaurante del municipio de Huétor Vega y las llamas son visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.
Galicia vive 24 horas de avances favorables de los incendios, con cuatro estabilizados el sábado
Tres incendios permanecen activos en Galicia al término de la jornada del sábado, tras estabilizarse tres de los grandes fuegos que arrasan Ourense desde la semana pasada y uno iniciado en la localidad pontevedresa de Vilaboa el jueves. En las últimas 24 horas, la Consellería do Medio Rural, que actualiza cifras de incendios de más de 20 hectáreas, tampoco ha informado de ninguno nuevo.
Entre los tres incendios activos (Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras, en Ourense; y Carballedo, en Lugo) suman alrededor de 22.050 hectáreas. Esta cifra se eleva hasta las 88.920 hectáreas en el caso de todos los fuegos aún sin extinguir, en base a las cifras trasladadas por la Xunta de Galicia.
El último en estabilizarse ha sido el incendio de Oia, a las 18.34 horas del sábado, que se originó el jueves a las 16.37 horas en la parroquia de Santa Cristina de Cobres. Durante esa tarde, obligó a decretar la Situación 2 --ya desactivada-- por la proximidad del fuego al núcleo de Vilar. Según las últimas estimaciones provisionales, el incendio afecta a una superficie de alrededor de 70 hectáreas.
Cerca de una veintena de medios trabaja en un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama en Segovia
Un total de 18 medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar un incendio forestal declarado este sábado, 23 de agosto, en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso, en el Parque Nacional de Guadarrama.
Según datos de la plataforma Inforcyl recogidos por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17.37 horas por causas que se investigan y en el lugar se encuentra un operativo conformado por 18 medios.
En concreto, trabajan para sofocar las llamas tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, ocho autobombas y tres aeronaves.
Desalojan a 330 vecinos de La Baña (León) por el incendio procedente de Porto (Zamora)
La Guardia Civil ha desalojado a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña ante el avance del incendio de Porto, procedente de Zamora. Los evacuados han sido trasladados al pabellón de Puente Domingo Florez, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
Cruz Roja ha comenzado a instalar a primera hora de la tarde de este sábado, 23 de agosto, un nuevo albergue en Puente Domingo Flórez (León), con capacidad inicial para 80 personas, para acoger a los vecinos evacuados de la zona leonesa de La Baña debido al incendio forestal de Porto.
Asimismo, durante la noche del viernes, un total de 31 personas pernoctaron en el albergue habilitado en Fabero, que ya ha sido desmontado en coordinación con las instituciones debido a la mejora de la situación en la zona, según información de Cruz Roja recogida por Europa Press.
Extinguido uno de los conatos de El Hierro y buenas perspectivas para controlar el segundo
Fuentes de la dirección de extinción han informado de que se ha procedido al control y extinción del conato de incendio forestal producido en la ladera colindante al Mirador de las Playas, considerado un foco secundario del conato producido en El Pinar, según ha indicado el Cabildo de El Hierro.
Este conato se produjo como consecuencia del paveseo transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.
En estos momentos se está procediendo a las labores de perimetrado del conato principal, en Las Asomadas, y las perspectivas para su control son buenas, según ha indicado el Cabildo de El Hierro en sus redes sociales.
El Gobierno reitera que este año se han contratado 56 aeronaves contra los incendios
El Gobierno ha reiterado este sábado que este año se han contratado 56 aeronaves para la extinción de incendios.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) informan de que existe un contrato de medios aéreos adicional, de 4 ACO, que sumados a los 42 aeronaves y a los 10 FOCAS propiedad del Estado suman los 56 medios del dispositivo estatal.
Desde Miteco trasladan que el presupuesto de esa cartera destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales "experimenta un incremento del 29 % respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024".
El incendio forestal de Moronta (Salamanca) baja a gravedad 0
El incendio forestal declarado este sábado en la localidad salmantina de Moronta, en la comarca de Vitigudino, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 tras haber subido a primera hora de la mañana al nivel 1, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.
Este incendio, originado a las 12.13 horas de este sábado, 23 de agosto, se ha elevado a IGR 1 pocos minutos después de su inicio, tras considerar que se precisaban medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales o pudiera provocar leves restricciones para población o infraestructuras.
En las labores de extinción se encuentran en este momento once medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas, un bulldozer y dos cuadrillas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.
Los Bombers estabilizan un incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona)
Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado un incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona) en el que trabajan este sábado por la tarde con 23 dotaciones y que ha afectado una superficie aproximada de unas 1,2 hectáreas, según datos provisionales de Agents Rurals.
El 112, que ha recibido 227 llamadas por este incendio, ha registrado el aviso a las 15.05 horas, cuando ha empezado a quemar un vehículo y el fuego ha cogido masa forestal, ha informado Bombers en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.
Siguen trabajando para rematar puntos calientes con un dispositivo de 17 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos.
