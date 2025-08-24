Córdoba, ante una nueva subida de las temperaturas: estas son las máximas que se alcanzarán

Córdoba, que ha pasado una semana relativamente plácida en cuanto a las temperaturas para el mes de agosto, se encuentra ante una nueva subida de los termómetros. El calor aún tiene algo que decir y será esta próxima semana. ¿Hasta dónde ascenderá el mercurio?

Antes, este domingo, la provincia amanece con cielos poco nubosos que irán aumentando a intervalos nubosos a lo largo del día. En cuanto al calor, las máximas para acabar la semana están en 36 grados en la capital. A lo largo del sábado apenas se superaron los 34 grados a las 17.00 horas. Fue el pico de una jornada fresca en comparación con el resto del mes. De noche, los termómetros bajaron a los 18 grados.

Sin embargo, aunque este domingo tampoco se esperan temperaturas demasiado elevadas, el calor volverá a acentuarse a partir de este lunes, cuando se prevé una subida que se mantendrá estable a lo largo de la semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 36º; en Lucena, entre 18º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 34º.

El tiempo este lunes

Los termómetros ascenderán este lunes y las máximas se situarán en los 38 grados. Una temperatura en la que se mantendrán, al menos, hasta mitad de la semana, antes de volver a caer, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por lo demás, el lunes continuará con cielos por lo general poco nubosos pero con intervalos de nubes medias y altas, que serán más abundantes en la Subbética cordobesa. Incluso no se descartan chubascos débiles y ocasionales por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º; en Lucena, entre 20º y 34º; en Pozoblanco, entre 18º y 35º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.