En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos
Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
"Alarma extrema" en León, Zamora y Palencia
La Junta de Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, lo que conlleva una serie de prohibiciones para evitar el surgimiento de nuevos fuegos en estas tres provincias afectadas por las llamas. Además de esta "alarma extrema" en estos municipios, la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) declara la alarma en el resto de la Comunidad, que en estos momentos tiene 8 incendios en nivel 2 -máximo-, otro en nivel 1 y más de una decena en activo.
Una mujer detenida
Una mujer del municipio coruñés de Carballo (A Coruña) sido detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales. Fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, los que arrestaron a esta mujer, dentro de la operación Monte Fumeiro.
Desmontando bulos
Expertos forestales y de montes desmienten que en España esté prohibido limpiar y desbrozar terrenos, como aseguran algunos mensajes en redes sociales a raíz de los incendios que afectan estos días a España y que apuntan a las leyes y la Agenda 2030 como responsables de una prohibición al respecto. En contra de lo que afirman esos mensajes, los especialistas indican que la Ley estatal de Montes y las distintas normativas de las comunidades autónomas no solo no prohíben, sino que regulan el mantenimiento y el aprovechamiento forestal, según un informe de EFE Verifica, la unidad de verificación de datos de la Agencia EFE.
Rocío Entonado Arias
"Lo hemos conseguido como pueblo"
Casi 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, varias comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han luchado contra el fuego en Jarilla. Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en Extremadura para un solo incendio y han peleado "como si fuera su propia tierra". La crónica desde Jarilla.
David Jiménez
El antes y el después de los incendios
Al menos 325.000 hectáreas se han quemado en grandes incendios forestales en España en lo que va de año, y el 79% de esa superficie está concentrada entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada con base en el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés). Vea aquí todos los mapas.
Patricia Casteleiro
Milagro en la casa de Jesús
Oia pasó el jueves una noche toledana. Los vecinos que se lo pudieron permitir durmieron con un ojo abierto, atentos a lo que ocurría y, los que no, trabajaron junto a los medios de extinción a destajo. Otros se quedaron fuera de sus casas, con el corazón en un puño y la esperanza de que el incendio no les alcanzase. Conozca aquí la historia de Jesús.
Galicia sigue luchando contra la oleada de incendios forestales que arrasan varios puntos de la comunidad, la mayoría de ellos en la provincia de Ourense, que sigue en Situación 2, y mantiene activos siete focos que calcinan 79.110 hectáreas. Quince días atrás, el viernes 8 de agosto, empezaba el incendio registrado en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, un fuego que, tras la unión de varios focos (la última confluencia fue con el fuego de Vilariño de Conso), se ha convertido en uno de los mayores de la historia de Galicia desde que hay registros, al calcinar 19.000 hectáreas del Macizo central ourensano. Y que sigue activo a las puertas de un fin de semana que promete un alza de temperaturas.
La evolución favorable de los incendios en León permite el realojo de cinco poblaciones
La jornada de este viernes ha continuado con la tónica favorable de esta semana en las tareas de extinción de los incendios que asolan la provincia leonesa, lo que ha permitido el levantamiento del desalojo de cinco localidades: Igüeña, Colinas del Campo, Noceda de Cabrera, Saceda de Cabrera y Peñalba de Santiago. Los vecinos de estas localidades quedarán, de momento, en confinamiento urbano; un confinamiento que, por su parte, se ha levantado a los 54 vecinos de las poblaciones de Odollo y Santalavilla. La excepción al balance positivo de esta jornada ha sido el incendio Anllares del Sil, con un crecimiento significativo en las últimas horas que ha provocado el desalojo en la localidad de Argallo de Sil, pese a las continuas intervenciones de aviones y helicópteros que han realizado descargas de agua durante todo el día para frenar su avance.
Los incendios de Yeres (León) y Candelario (Salamanca) bajan a gravedad 0
El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, que se originó el pasado 9 de agosto por causas que se investigan, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de casi dos semanas activo y un centenar de medios movilizados. Por su parte, el incendio de Candelario (Salamanca), que llegó de Cáceres el pasado lunes, ha amanecido este viernes sin llama ni humo, después de que ayer se diera por estabilizado por la tarde, y también acaba de descender su nivel de gravedad a cero.
Evacuan Argayo del Sil (León) por el avance del incendio de Anllares
La pedanía de Argayo del Sil, perteneciente al municipio leonés de Páramo del Sil, ha tenido que ser desalojada esta tarde ante la cercanía del incendio forestal de Anllares, que sigue avanzando con rapidez, ha informado la alcaldesa, Alicia García. El frente del fuego ha mostrado un crecimiento significativo en las últimas horas, pese a las continuas intervenciones de aviones y helicópteros que realizan descargas de agua para frenar su avance. En la zona se encuentran desplegados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de Ponferrada. La alcaldesa de Páramo del Sil ha detallado que el fuego se encuentra a aproximadamente un kilómetro del núcleo urbano, separado únicamente por una franja de matorral bajo.
