Madrastras en vacaciones: recetas para sobrevivir en una familia enlazada

Enamorarse y convivir con una persona que tiene hijos de una relación anterior es un modelo de familia cada vez más frecuente. Las familias enlazadas se han doblado en una década y ya representan entre el 8% y el 14% de las parejas con hijos, según las estimaciones de la plataforma Somos Madrastras. Sin embargo, el camino está lleno de prejuicios y frustración. Las consultoras familiares y fundadoras de la plataforma Ser Madrastra, Aina Buforn y Berta Capdevila, han decidido derribar barreras compartiendo su experiencia personal y profesional en ‘Manual para la madrastra moderna’ (Alfaguara), un puñado de recetas para afrontar los múltiples frentes emocionales que tienen las madrastras, desde la omnipresencia de la ex hasta la convivencia con los hijastros. “Nadie sabe lo que vive una madrastra salvo otra madrastra. Nuestras acciones son observadas y juzgadas desde el prisma de la sospecha. Nos cubre un halo de maldad, sobre nosotras cae la duda de si queremos arrinconar a los niños y aprovecharnos del hombre”, reconocen.

Aina Buforn (derecha) y Berta Capdevila, autoras de 'Manual para la madrastra moderna' / Xaime Cortizo

En las familias enlazadas la madre biológica tiene miedo de ser sustituida por la madrastra y esta, a su vez, sufre porque siente que, existiendo una madre biológica, no hay lugar para ella en la familia. Se concibe como una relación de competencia (cuando no lo es). “Odiarla se convierte en tentación, sobre todo porque vivimos en una cultura que representa a las mujeres luchando por la mirada masculina”, afirman Buforn y Capdevila. Asumiendo que tener una buena relación con la ex es complicado, recomiendan encontrar un equilibrio y, sobre todo, realizar un ejercicio de aceptación. No hay varitas mágicas, pero las divulgadoras animan a establecer una actitud de cortesía con ella y limitar su influencia. “El auténtico rol que tienes como madrastra es dejar de pelearte con la ex y emanciparte de ella para centrar tu atención en ti y en tu proyecto de vida”, concluyen.

Las fundadoras de la plataforma Ser Madrastra explican que cuando las madrastras están a solas con su pareja se sienten incluidas, todo lo contrario a lo que ocurre cuando los hijos se suman a la ecuación y ellas perciben que dejan de tener voz. El reto de construir una relación con los hijastros es uno de los más importantes y las divulgadoras sugieren, básicamente, mostrarse y comportarse con ellos con naturalidad y tratar de crear una nueva cultura familiar. “Acepta ser la nueva del patio y déjate conocer. Toda relación se forja primero en la negociación de los límites, base para que crezca el afecto. Hay que hablar directamente sobre cómo quieres que te traten, tanto a ti como a tus cosas y a tus espacios”, aconsejan las autoras, que ponen especial énfasis en los entornos institucionales, como los colegios. La escuela, en su opinión, no dispone siempre de herramientas para recoger de forma positiva las diversidades de las familias. “Acudí a una reunión del cole, donde coincidí con la madre biológica. Ella se echó a llorar y todas las familias la arroparon. A partir de ahí, el centro cambió la normativa y decretó que solo podían asistir los tutores legales”, recuerda Capdevila.

Abrazar el término madrastra

A pesar de sonar a la malvada del cuento de Blancanieves, las divulgadoras invitan a “abrazar” el término madrastra. “No eres la madre, ni la tía ni la amiga de los hijos de tu ex. Tampoco eres una recién llegada, ni ‘la otra’. Eres su madrastra. Cuando nombras tu rol, te das cuenta de que las madrastras somos legión. Estamos por todos lados, aunque lo vivimos en soledad. En el momento en que tú te nombras, todas empiezan a nombrarse y a salir y te das cuenta de toda tu red de apoyo”, concluyen tras subrayar otro de los retos básicos a los que se enfrentan las familias enlazadas: disfrutar y cuidar la relación de pareja.

