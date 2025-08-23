Se avecinan nubes y una nueva caída de las temperaturas en Córdoba: ¿El fin del calor este verano?

Los cordobeses han amanecido este sábado con temperaturas inferiores a los 17 grados tras una noche y una madrugada frescas en comparación con las semanas anteriores. Es la tónica de estos días, en los que el calor ha dado una tregua mientras agosto avanza a su final. Para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esa bajada siga acentuándose. Se avecinan nubes y una nueva caída de las temperaturas en Córdoba.

Pero la pregunta de muchos estos días es: ¿Es el fin del calor este verano? Los meses estivales han dejado en Córdoba largas y asfixiantes olas de calor, noches tórridas, días de intenso sol que contrastan con la situación de las últimas jornadas. Ayer apenas se superaron los 35 grados a media tarde. Este sábado, la previsión es que las temperaturas también vuelvan a mantenerse por debajo de lso 36º. El cielo, en este primer día del fin de semana, permanecerá despejado.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 36º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 18º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.

El tiempo este domingo

Si bien el cambio este sábado es ligero, para el domingo se espera una mayor bajada del mercurio. Las máximas en la capital no subirán de los 34 grados y, además, se espera que los cielos vayan cubriéndose de nubes a medida que avanza el día.

Aunque la postal dominical invite a pensar en el fin del calor, la semana entrante presentará otra cara. Las temperaturas volverán a subir hasta los 38 grados, en las máximas, durante el lunes. Los termómetros experimentarán un vaivén, con una nueva caída a lo largo de la semana, acabando con la estabilidad meteorológica que estos días predomina en la provincia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 34º; en Lucena, entre 18º y 33º; en Pozoblanco, entre 16º y 32º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 32º.