El tiempo
Las temperaturas siguen a la baja en Córdoba: esta será la máxima de hoy
Los termómetros de la capital no superarán los 36 grados en una nueva jornada de respiro térmico
Las temperaturas continúan un día más a la baja en Córdoba, siguiendo la tónica de la semana. Tras una noche fresca y de respiro térmico para los cordobeses después de la insufrible ola de calor, la capital cordobesa afronta un día de temperaturas agradables que no superarán los 36 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, el pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios o en ascenso. Los vientos serán flojos de componente oeste.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 36º; en Lucena, entre 18º y 32º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 31º.
El tiempo este viernes
Mañana, viernes 22 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º; en Lucena, entre 19º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.
