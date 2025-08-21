Los incendios bajan a 18, pero 8 de ellos continúan con llamas muy virulentas

Once días después de que media España comenzara a arder y se provocara un descomunal desastre medioambiental, el número de incendios, por fin, está bajando y el descenso de las temperaturas contribuye a la mejoría. Sin embargo, 18 fuegos siguen en nivel 2 (riesgo alto), tres menos que el miércoles. Especialmente preocupante es la situación en ocho de ellos, donde los 1.400 militares de la UME desplegados siguen trabajando en su extinción junto con el resto de medios autonómicos e internacionales, incluidos helicópteros 'blackhawks' checos y Chinook neerlandeses. “El tiempo es favorable y eso significa que hay una oportunidad de avance significativo”, ha asegurado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod).

“Primero tenemos que apagar las llamas, después realizaremos las valoraciones económicas" — Virginia Barcones, directora general de Protección Civil

Los enormes daños económicos todavía no están cuantificados. “Primero tenemos que apagar las llamas. Después, ya realizaremos las valoraciones económicas”, ha añadido Barcones, que ha recordado que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde a las ayudas estatales. La organización agraria COAG estima en al menos 600 millones de euros las pérdidas directas causadas por los incendios que asolan Galicia, Castilla y León y Extremadura tanto en agricultura y ganadería como en apicultura, un sector este último que ha resultado especialmente dañado por el fuego.

A pesar de que el viento está siendo más moderado que días atrás (factor fundamental para combatir las llamas, junto con la temperatura y la humedad), el panorama sigue siendo muy complicado en Porto (Zamora), donde se han evacuado 11 poblaciones. Mientras, el pronóstico mejora bastante en Ourense y León. En Jarilla (Cáceres) también hay una sensación optimista, aunque los técnicos siguen muy pendientes del foco activo que se acerca peligrosamente a Salamanca. En Asturias -comuniad que visitará el viernes Pedro Sánchez- continúan varios focos activos, aunque menos virulentos. La máxima responsable de Protección Civil ha alertado del peligro que pueden suponer ahora los re-incendios. Es decir, las llamas que no quedan extinguidas del todo y que vuelven a asolar la masa forestal.

Ayuda internacional

Barcones ha especificado que Alemania, Andorra, Finlandia y República Checa están entre los numerosos países que están ayudando en las labores de extinción. En total, ahora mismo hay cuatro aviones y cuatro helicópteros internacionales en las zonas afectadas, donde también trabajan siete dotaciones de bomberos de otros países (220 efectivos) y 48 vehículos. Los profesionales de Rumanía -dotados con herramientas de manos- que fueron reclutados pero finalmente Castilla y León no consideró necesario movilizar, han sido solicitados por Galicia para combatir el foco de Ourense. Su función será “estabilizar incendios para evitar que evolucionen”, en palabras de Barcones. El miércoles por la noche fueron movilizados también los 20 bomberos ofrecidos por Grecia, que llegarán a Asturias el viernes por la mañana donde combatirán las llamas con herramientas de mano.

Las comunidades autonómicas, entre ellas Catalunya, Madrid, País Vasco y Baleares, también se han volcado en ofrecer ayuda a los territorios afectados. Sobre el terreno están trabajando siete helicópteros y seis aviones, además de 17 dotaciones de bomberos.

